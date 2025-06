Tradimento come muore la figlia adottata da Tolga e Selin

In un susseguirsi di emozioni intense, la trama di "Tradimento" si infittisce con una tragedia che scuote Tolga e Selin. La loro speranza di un futuro felice viene messa a dura prova: la morte della loro amata figlia adottiva, un dolore che segna profondamente le loro vite e rende ancora più intricata la vicenda. Scopri come questa perdita cambierà per sempre il destino dei protagonisti, lasciandoli soli nel loro dolore più profondo.

Nuova tragedia per Tolga e Selin in Tradimento. Nelle nuove puntate della serie TV turca in onda su Canale 5 abbiamo visto il figlio di Oltan tornare da sua moglie, dopo essere stato rifiutato da Oylum, intenta a mandare avanti la sua relazione con Kahraman. Ora l'obiettivo di Tolga è quello di riportare la serenità nel suo matrimonio, tanto che ha proposto a Selin di adottare un bambino, visto che lei non può più avere una gravidanza dopo l'aborto subito. La giovane ha accettato felice la proposta e, a questo punto, è arrivato il momento di procedere con l'adozione. Tradimento anticipazioni: la bambina adottata da Tolga e Selin muore.

Tolga abbandona il matrimonio, Selin affronta la perdita e Oltan architetta l’inganno in Tradimento - potenza di catturare il pubblico, mentre le relazioni si complicano e i segreti emergono. In questa nuova puntata, ogni decisione avrà conseguenze imprevedibili, portando a una spirale di conflitti che metterà alla prova l'amore e la fiducia.

