Tradimento cambio programmazione domenicale per la soap di Canale 5

A partire da domenica 15 giugno, il pubblico di Canale 5 dovrà adattarsi a un nuovo ritmo: la celebre soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta in versione ridotta, modificando l’orario e la durata. Un cambiamento che promette di mantenere comunque viva l’emozione delle vicende della giudice Güzide, interpretata magistralmente da Vahide Perçin. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova programmazione e come influirà sui nostri appuntamenti domenicali.

A partire da domenica 15 giugno, la soap opera turca Tradimento ( Aldatmak ) cambia orario. Le vicende della giudice Güzide, interpretata dalla bravissima Vahide Perçin, si presenteranno al consueto appuntamento festivo in versione ridotta. Tradimento, cambio palinsesto Mediaset: la soap si accorcia. Rimane confermato anche l'appuntamento domenicale con la dizi turca di Canale 5 Tradimento, anche se la programmazione subirà importanti variazioni. Complice la fine del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che dalla prossima domenica non andrà più in onda con nuove puntate inedite, i vertici Mediaset hanno modificato il palinsesto pomeridiano domenicale, e il cambiamento ha interessato anche l'amatissima serie tv turca.

In questa notizia si parla di: Tradimento Soap Cambio Programmazione

