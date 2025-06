Tra spettacoli di fuoco concerti e installazioni artistiche torna ' Ori di Sogliano'

Tra spettacoli di fuoco, concerti e installazioni artistiche, torna Ori di Sogliano, uno degli eventi più amati dell’estate romagnola. Sabato 14 giugno, dalle 18, il cuore di Sogliano al Rubicone si trasformerà in un palcoscenico di luci, suoni e emozioni, dando vita alla 16ª edizione di questa magica festa. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza immersiva e indimenticabile che unisce arte, natura e tradizione. Non mancate!

Torna uno degli eventi più amati e partecipati dell'estate in Romagna: Sabato 14 Giugno, a partire dalle ore 18, il centro storico di Sogliano al Rubicone si accenderà di luce, suoni e colori per accogliere la 16esima edizione degli Ori di Sogliano. Non una semplice festa, ma un viaggio immersivo.

