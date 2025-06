Tra Palco e Realtà al Teatro Apparte | conducono la serata Klaudia Pepa e Garrison Rochelle

Tra palco e realtà, il Teatro Apparte si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove danza, musica e narrazioni si intrecciano per creare uno spettacolo indimenticabile. Con la conduzione di Klaudia, Pepa e Garrison Rochelle, questa serata promette di catturare i cuori del pubblico, lasciando un segno profondo nelle menti di tutti. Sabato 14 giugno, preparatevi a vivere un’esperienza unica che unisce arte e storie da non perdere.

Serata all'insegna della danza, della musica e delle storie che lasciano il segno sabato 14 giugno al Teatro Apparte. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tour per il terzo anno consecutivo, ma con una nuova veste scenica più dinamica e coinvolgente lo spettacolo teatrale "Tra.

Al Teatro Apparte si ride: tornano "I 4 Gusti – Onde Road" - Al Teatro Apparte tornano i 4 Gusti – Onde Road, dopo quattro sold out. Il 23 e 24 maggio alle 21:30, il quartetto comico palermitano, composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, presenta il suo nuovo spettacolo esilarante.

Teatro Apparte, arriva a Palermo lo show «Tra Palco e Realtà» - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tour per il terzo anno consecutivo lo spettacolo teatrale “Tra Palco e Realtà”, con una nuova veste scenica più dinamica e coinvolgente.

Tra Palco e Realtà arriva in Sicilia: sul palco anche i Trikke e Due - I Trikke e Due saranno tra i protagonisti assoluti della serata, portando sul palco la loro tipica comicità “popolare, mai volgare”, in grado di coinvolgere tutte le generazioni.