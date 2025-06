Tra Cielo e Terra mostra fotografica a Solofra

Tra cielo e terra: un viaggio attraverso l’arte e la spiritualità a Solofra. La mostra fotografica offre uno sguardo unico sulla connessione tra dimensioni celestiali e terrene, catturando emozioni e storie invisibili. Al centro delle esposizioni, spicca una straordinaria tavola di Marco Pino da Siena, raffigurante la caduta degli angeli ribelli sotto l’egida di San Michele Arcangelo. Questa opera, sopravvissuta alle rivoluzioni artistiche e teologiche della Controriforma, invita il pubblico a riflettere sulle sfumature divine e umane. La mostra si

Tempo di lettura: 2 minuti Al centro tra le opere esposte, una tavola di notevole interesse di Marco Pino da Siena raffigura la caduta degli angeli ribelli per mano di San Michele Arcangelo. La pittura, unica nel suo genere, è sopravvissuta alla rivoluzione stilistica e teologica della Controriforma: l’Arcangelo vi è rappresentato senza corazza, completamente nudo, in una visione di grande intensità spirituale. La mostra si colloca all’interno dei percorsi del Giubileo della Speranza, organizzati presso la Collegiata, designata da S.E. Mons. Andrea Bellandi come luogo giubilare per l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Tra Cielo e Terra” mostra fotografica a Solofra

In questa notizia si parla di: Mostra Cielo Terra Fotografica

“Un museo a cielo aperto”: Benevento ‘in mostra’ su Rai2 - Benevento conquista il piccolo schermo! Nel programma "Si Viaggiare" di Rai2, la città è stata celebrata come un museo a cielo aperto, un vero scrigno di storia, arte e leggende.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tra terra e cielo; “Volare! Fra terra e cielo”, la mostra gratuita; Inaugura il 9 aprile la mostra fotografica Alberi – Fra terra e cielo, fra scienza e poesia. Un omaggio a Mario Lodi nelle foto di Luigi Briselli, al Museo di Storia Naturale.

Napoli, la mostra fotografica «Sinestesie d’acqua tra cielo e terra» di Federica Gioffredi in un giardino segreto a Posillipo - Scatti in bianco e nero in cui l’elemento acqua si combina con atmosfere, fragranze e suoni, che creano un'esperienza ricca di suggestioni in mostra ...

Olgiate: dal 10 al 24 maggio una mostra astro-fotografica - Si terrà dal 10 al 24 maggio in municipio a Olgiate Molgora la mostra astro-

All’Auditorium di Cairate la mostra multisensoriale “Tra Cielo e Terra” - Sabato 15 e domenica 16 marzo, l’auditorium di piazza Libertà a Cairate ospiterà la mostra d’arte multisensoriale “Tra Cielo e Terra”, un evento organizzato ...