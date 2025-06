Toto Costruzioni Generali assume in Abruzzo Lazio e Marche | opportunità concrete per tutti

Se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro nel settore delle costruzioni, questa è la tua occasione! Toto Costruzioni Generali, con oltre 60 anni di esperienza, apre le porte a esperti e principianti nei cantieri di Abruzzo, Lazio e Marche. Unisciti a un team solido e partecipa allo sviluppo di progetti strategici nel Centro Italia. Non perdere questa chance: il tuo futuro professionale ti aspetta nei nuovi cantieri in partenza!

L'Aquila - L'avvio di nuovi cantieri nel Centro Italia crea posti di lavoro, per esperti e principianti. È iniziata la campagna di assunzioni per i cantieri in Abruzzo, Lazio e nelle Marche. Toto Costruzioni Generali, storica azienda con oltre 60 anni di esperienza e parte del Gruppo Toto, è alla ricerca di personale per potenziare le sue squadre operative nei cantieri in partenza. Le figure più richieste sono: carpentieri, ferraioli, manovali, operatori mezzi, autisti, perforatori, operai sia professionisti esperti che giovani da formare senza esperienza specifica nel settore. Italiani e stranieri, sono tutti bene accolti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Toto Costruzioni Generali assume in Abruzzo, Lazio e Marche: opportunità concrete per tutti

