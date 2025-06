Toscana | salario minimo per le gare d’appalto regionali Premiate le aziende che pagano più di 9 euro l’ora

La Toscana fa un passo avanti verso un mercato del lavoro più giusto e sostenibile. Con l’approvazione di una legge innovativa, le aziende partecipanti alle gare d’appalto regionali saranno premiate se riconoscono ai propri dipendenti un salario minimo di almeno 9 euro all’ora. Un'iniziativa che valorizza il lavoro e incentiva le imprese a investire nel benessere dei loro collaboratori, promuovendo una crescita economica equa e responsabile.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge che introduce, nelle gare regionali ad alta intensità di manodopera basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio premiale per le aziende che applicano un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi

