Torrente Mandrizzo a Casa MIlite partono i lavori di messa in sicurezza

Da ieri mattina, finalmente, si sono avviati i lavori di messa in sicurezza del torrente Mandrizzo a Casa Milite, Nocera Superiore. Un intervento atteso da oltre 15 anni, cruciale per tutelare la comunità dai rischi idraulici crescenti con il cambiamento climatico. Questa operazione rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e resilienza del territorio, garantendo un futuro più stabile per tutti.

Sono partiti ieri mattina i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Mandrizzo in località Casa Milite, a Nocera Superiore. Un intervento atteso da oltre 15 anni. Un’opera fondamentale per la mitigazione del rischio idraulico, sempre più urgente a causa del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Torrente Mandrizzo a Casa MIlite, partono i lavori di messa in sicurezza

In questa notizia si parla di: Torrente Mandrizzo Casa Milite

Nocera Superiore, partono i lavori a Casa Milite.

