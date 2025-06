Torneo under 13 la follia di un papà Pesta a sangue l’arbitro diciottenne

In un torneo under 13 ad Arezzo, la finale tra Arezzo e Vis Pesaro si conclude con una vittoria emozionante dei giovani locali. Tuttavia, l’armonia viene bruscamente interrotta da un episodio inaspettato: un arbitraggio controverso e una reazione imprevedibile che scuotono tutti. La scena si trasforma in un incubo quando l’arbitro Lorenzo Petrelli, appena 18 anni, si trova al centro di un violento episodio. Cosa sarà successo?

Manca poco alla fine di Arezzo-Vis Pesaro, partita di un torneo under 13. L’arbitro, Lorenzo Petrelli, 18 anni di Arezzo, fischia un calcio di rigore per i ragazzini di casa che lo segnano e vincono 2-1. Finisce la partita. Le squadra guadagnano il centro del campo per le premiazioni. Sembra tutto tranquillo e invece si scatena l’inferno. L’arbitro esce dagli spogliatoi gridando e chiedendo aiuto. E’ in evidente stato di choc e presenta segni di violenza in varie parti del corpo. I dirigenti della Vis accorrono assieme a quelli locali e avvisano i carabinieri e l’ambulanza. Il giovane arbitro viene soccorso dopo avere denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine che hanno avviato subito le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torneo under 13, la follia di un papĂ . Pesta a sangue l’arbitro diciottenne

In questa notizia si parla di: Arbitro Torneo Under Follia

Arbitro aggredito nel torneo di calcio giovanile ad Arezzo, picchiato da un genitore: rabbia dell'AIA - Un episodio inquietante scuote il mondo del calcio giovanile ad Arezzo: un arbitro, nel pieno della sua attività , è stato brutalmente aggredito da un genitore.

Chiude l’arbitro nello spogliatoio e lo aggredisce: la follia di un genitore al torneo di calcio under 12 ad Arezzo. E magari è uno di quelli che dicono "solo la famiglia può educare i figli". #arbitro #calcio #scuola #famiglia #Meloni #9giugno #educazione Partecipa alla discussione

Chiude l’arbitro nello spogliatoio e lo aggredisce: la follia di un genitore al torneo di calcio under 12 Partecipa alla discussione

Arezzo, follia al torneo di calcio Under 13: padre entra negli spogliatoi e aggredisce l’arbitro; Arbitro chiuso nello spogliatoio e aggredito: follia in un torneo Under 12; Follia al torneo di calcio under 12, papà picchia arbitro 18enne e lo manda in ospedale: “Basta minimizzare”.

Follia al torneo di calcio under 12, papà picchia arbitro 18enne e lo manda in ospedale: “Basta minimizzare” - Gravissimo episodio di aggressione da parte di un genitore di un baby calciatore ai danni di un giovane arbitro appena 18enne durante un torneo di calcio ...

Arbitro chiuso nello spogliatoio e aggredito: follia in un torneo Under 12 - A picchiarlo il genitore di un ragazzino della Vis Pesaro, identificato dalle forze dell'ordine ...

Follia al torneo giovanile: genitore aggredisce l’arbitro e lo manda in ospedale, poi si dilegua - Intervento del 118 ma anche dei carabinieri allo stadio di Arezzo.