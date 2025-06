Torneo Luminis impegnati 560 studenti della provincia di Frosinone

Il torneo Luminis ha coinvolto 560 studenti della provincia di Frosinone, trasformando il palco in un crocevia di talento e passione giovanile. Lo scorso venerdì, nella suggestiva Sala Teatro dell’ASL, si sono celebrati i meriti di giovani promesse, alla presenza di figure autorevoli come la dott.ssa Tuzi e il dr. Rufo. Un momento di grande entusiasmo e ispirazione che testimonia l’impegno condiviso nel promuovere benessere e formazione tra i più giovani, confermando come lo sport e l’educazione siano strumenti fondamentali per il futuro.

