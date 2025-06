Torna Pamela Petrarolo con un nuovo singolo

Dopo il successo passato, Pamela Petrarolo torna sulla scena musicale con un nuovo singolo che promette di conquistare tutti: "Fuori di Testa". Disponibile dal 6 giugno su tutti gli store digitali, questo brano scritto e musicato dall'artista stessa promette un sound fresco e coinvolgente. Accompagnato da un videoclip diretto da Samuel Montegrande, "Fuori di Testa" è pronto a diventare l'ultima hit dell'estate. Ascoltalo subito e lasciati trasportare dal suo ritmo contagioso!

È disponibile dal 6 giugno. Dal 6 giugno è disponibile su tutti gli store digitali Fuori di Testa il nuovo singolo di Pamela Petrarolo uscito su etichetta Keep Hold e distribuito da The Orchard. Il brano, di cui musica e testo sono firmati da Pamela Petrarolo, è accompagnato da un videoclip con la regia di Samuel Montegrande e riprese di Sara Galimberti visibile a questo link disponibile per la diffusione: Fuori di Testa è un brano accattivante con timbriche pop rock. Una melodia graffiante e un testo romantico. Disponibile su tutte le piattaforme pubblicato da Keep Hold. Il video è stato girato tra parchi romani ed una location molto impattante, permeata di luci e colori. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Torna Pamela Petrarolo con un nuovo singolo

