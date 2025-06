Torna Montello in filosofia | spettacoli e incontri da giugno ad agosto

Preparati a un’estate all’insegna della cultura e della riflessione con “Montello in Filosofia”, il festival che da giugno ad agosto trasforma l’alta Marca in un palcoscenico di incontri, spettacoli e approfondimenti. Il viaggio tra pensieri e idee si aprirà il 12 giugno a Villa Correr Pisani di Montebelluna, con un omaggio a Nietzsche, il filosofo che ha rivoluzionato il mondo del pensiero. Lasciati coinvolgere in questa avventura intellettuale che promette di arricchire le tue serate estive.

“Montello in filosofia” si prepara ad animare ancora una volta l'estate dell'alta Marca a partire da giovedì 12 giugno, come di consueto alle ore 21 a Villa Correr Pisani di Montebelluna. Il protagonista sarà uno dei personaggi più noti della storia della filosofia, Nietzsche, che sarà. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Torna Montello in filosofia: spettacoli e incontri da giugno ad agosto

In questa notizia si parla di: Filosofia Montello Giugno Torna

Torna Montello in filosofia: spettacoli e incontri da giugno ad agosto; Asolo Montello Fest: un weekend tutto da assaporare – dal 10 al 15 giugno; Teleriscaldamento a Lecco: chiude l'incrocio tra via Volta e via Montello dal 9 al 14 giugno.

La tragedia del “Montello”: il 3 giugno 1941 finì in una palla di fuoco. E 43 furono le vittime - Gli aerei britannici avvistarono il convoglio Aquitania intorno alle 14 di quel 3 giugno: era un martedì.