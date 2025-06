Torna lo Youth Festival | l' evento dei giovani per i giovani tra laboratori talk spettacoli musica e buon cibo

Torna lo Youth Festival, l'evento imperdibile dedicato ai giovani tra laboratori, talk, spettacoli, musica e buon cibo! La seconda edizione si svolgerà il 13 e 14 giugno in Piazza Risorgimento a Cernobbio, promettendo due giorni di energia e creatività. Quest’anno, l’evento è arricchito dal supporto di due progetti innovativi: All Stars 2.0 e Coast to Coast, che rafforzano l’impegno nelle politiche giovanili e rendono l’appuntamento ancora più speciale. Non mancate!

Si tratta della seconda edizione e si svolgerà il 13 ed il 14 giugno in Piazza Risorgimento a Cernobbio. L’appuntamento di quest’anno ha visto l’accompagnamento di due progettualità attive in materia di politiche giovanili All Stars 2.0 e Coast to Coast, finanziate rispettivamente nell’ambito dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Torna lo Youth Festival: l'evento dei giovani per i giovani, tra laboratori, talk, spettacoli, musica e buon cibo

In questa notizia si parla di: giovani - torna - youth - festival

Torna a Sogliano al Rubicone il concorso internazionale per giovani musicisti 'Luigi Zanuccoli' - Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione del concorso internazionale per giovani musicisti "Luigi Zanuccoli".

? Al via la quarta edizione di PGTSummer Il festival del Polo Giovani - Youth Center “Toti” di San Giusto Anche quest'anno, l'offerta alla cittadinanza sarà caratterizzata da eventi in cui saranno i gruppi giovanili accreditati PAG a cimentarsi in una serie di app Partecipa alla discussione

Una grande novità del Bolzano Festival Bozen: Music Hub Italy unisce i giovani studenti delle scuole di musica altoatesine con i musicisti della European Union Youth Orchestra A seguito di intensi workshop, svoltisi tra aprile e agosto, il 9 agosto 2025 Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Torna lo Youth Festival: l'evento dei giovani per i giovani, tra laboratori, talk, spettacoli, musica e buon cibo; Youth Festival, a Cernobbio arriva la seconda edizione; “Youth Festival”, due giorni di festa: «C’è sempre da imparare dai giovani».

“Youth Festival”, due giorni di festa: «C’è sempre da imparare dai giovani» - Venerdì e sabato sono in programma laboratori, workshop, un cortometraggio e concerti C’è modo di far dialog ...

Dominio Pubblico: a Roma torna lo Youth Fest e il Teatro India si riempie di arte under 25 - Dal 24 al 29 giugno al Teatro India arriva TEMPORALE, la nuova edizione di Youth Fest firmata Dominio Pubblico: sei giorni di spettacoli, performance e incontri, interamente curati da giovani under 25 ...