Torna lo ' Street control' | caccia alle soste irregolari nelle vie del centro

Torna lo Street Control, lo strumento innovativo che garantisce ordine e rispetto delle regole nelle vie del centro. La Polizia Locale annuncia una serie di controlli mirati alle soste irregolari, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana e assicurare il rispetto del codice della strada. Mercoledì 11 giugno 2025, dalle 8.00 alle 14.00, attenzione: i controlli interesseranno Viale Manfredi, Corso Garibaldi e altre zone strategiche. È il momento di rispettare le regole per una città più sicura e ordinata!

La Polizia Locale informa che nei prossimi giorni proseguiranno i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control. Nello specifico, mercoledì 11 giugno 2025, dalle 8.00 alle 14.00, i controlli interesseranno Viale Manfredi, Corso Garibaldi.

