Torna la Settimana del pesce azzurro con menù a tema

Preparati a riscoprire il gusto autentico del mare: torna la Settimana del Pesce Azzurro ad Ancona, un’occasione imperdibile per assaporare piatti tradizionali a prezzi irresistibili. Da spaghetti alle sarde a alici scottadito, ogni portata celebra le eccellenze ittiche locali, sostenendo al contempo una causa nobile. Non perdere questa festa di sapori e solidarietà, ideata da Cuore Vivo Onlus, e lasciati conquistare dal fascino del mare in ogni morso.

Torna la "Settimana del pesce azzurro" ad Ancona e dintorni. Fino a sabato in dieci locali e ristoranti si potrà gustare un menu costituito da spaghetti alle sarde, alici scottadito, calice di vino, mezza minerale e caffè a un prezzo massimo di 25 euro. L’iniziativa è organizzata da Cuore vivo onlus, l’associazione presieduta dal dottor Roberto Antonicelli, direttore dell’Unità di cardiologia dell’Inrca. A partecipare sono il Bar Giuliani, l’Osteria del Pozzo, Zenzero, Il Pincio, La Bitta, La Botte, La Bottega di Pinocchio, Macht Point, a Pietralacroce, Nero di Seppia, sulla spiaggia di Falconara, e la Cantineta del Conero (SS 16 Osimo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la "Settimana" del pesce azzurro" con menù a tema

