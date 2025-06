Torna la serie sugli 883 | si cercano comparse per la seconda stagione Via ai provini

Sei appassionato di musica e desideri rivivere gli anni ‘90? Torna la serie sugli 883, pronta a raccontare nuove storie e momenti indimenticabili! La seconda stagione, con un nuovo titolo, si prepara a ripartire da Pavia e cerca comparse per ricreare l’atmosfera di quegli anni. Se vuoi essere parte di questa avventura, non perdere i casting il 18 e 19 giugno: potrebbe essere l’occasione che aspettavi!

Pavia, 10 giugno 2025 – Dopo il successo di "Hanno ucciso l'uomo ragno" era stata annunciata la seconda stagione della serie sugli 883 che avrà un nuovo titolo. Le riprese inizieranno a luglio e si cercano comparse che vogliano partecipare a scene tutte ambientate nei primi anni '90. I casting si terranno mercoledì 18 giugno dalle 15 alle 21 giovedì 19 dalle 9 alle 17 nell'auditorium San Tommaso nel palazzo dell'Università in piazza del Lino. La ricerca è rivolta a uomini e donne dai 18 ai 74 anni preferibilmente di Pavia e dintorni. "Solita notte da lupi nel Bronx". Chi non ha mai cantato questa canzone? Impossibile non parlare della hit per eccellenza di Max Pezzali (all'epoca degli 883 con Mauro Repetto).

