Torna la corsia riservata sul lungomare di Marina | quando sarà attiva la telecamera per le multe

Torna la corsia riservata sul lungomare di Marina di Ravenna, un’innovazione che punta a migliorare la mobilità e la sicurezza dei pedoni. A partire da domenica 15 giugno fino all’1 settembre, in viale delle Nazioni, verrà attivata una nuova gestione del traffico con l’installazione di telecamere per le multe. Quando sarà attiva, questa misura garantirà un flusso più ordinato e tutelerà meglio i cittadini.

Cambia la viabilità sul lungomare di Marina di Ravenna. A partire da domenica 15 giugno e fino all'1 settembre, in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), sarà nuovamente istituita, dalle 9 alle 24, la.

