Torna in Puglia il Festival del Belcanto a Turi la XV edizione con la Cavalleria Rusticana e consegna del Premio

Torna a Turi, in Puglia, il prestigioso Festival del Belcanto, giunto alla sua XV edizione, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e tradizione operistica. Con la meravigliosa cornice di "Cavalleria rusticana" e la consegna del premio speciale, questa rassegna celebra l’eccellenza del canto lirico e la cultura locale. Un’occasione unica per immergersi nel cuore della grande musica italiana, che promette emozioni indimenticabili.

 Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica: il Festival del Belcanto. L'evento culturale che si svolge a Turi (Ba), promosso dall'Associazione Chi è di scena!?, raggiunge nel 2025 la sua quindicesima edizione.

