Torna in Italia per un matrimonio ma era latitante da anni | arrestato

Dopo anni di latitanza, un uomo di 44 anni coinvolto in un matrimonio in Italia è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia. L’arresto, eseguito su richiesta della Procura di Varese, ha portato alla cattura di un fuggitivo che dovrà scontare oltre due anni di detenzione. Una vicenda che ricorda quanto la legge possa essere implacabile nel recuperare chi tenta di sfuggire alla giustizia, anche tra momenti di festa come un matrimonio.

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, di un italiano di 44 anni che deve scontare la pena complessiva di 2 anni 9 mesi e 29 giorni di reclusione, oltre ad 1 mese e 20 giorni di.

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – Un giovane di 20 anni, A.P., è stato arrestato per truffa aggravata dopo aver ingannato un'anziana, convincendola a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di essere un carabiniere.

