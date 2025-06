Torna finalmente a salire la produzione industriale in Italia | +0,3%

Dopo 26 mesi di declino, la produzione industriale italiana torna a crescere, segnando un segnale di ripresa importante per l’economia del paese. Con un incremento dello 0,3% ad aprile 2025, i dati dell’Istat offrono speranza e nuove prospettive di ottimismo per il settore industriale. Questa inversione di tendenza potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un futuro più stabile e prospero per l’Italia.

Dopo 26 mesi di calo tendenziale la produzione industriale torna a salire. È quanto emerge dalle tabelle Istat, diffuse nelle scorse ore, sugli indici delle serie storiche che evidenziano un leggero aumento tendenziale dello 0,3%. Aumento ad aprile Ad aprile 2025 l'Istat stima che l'indice.

La produzione industriale torna a salire dopo 26 mesi di calo. L'Istat: ad aprile +1,0% sul mese, +0,3% sull'anno #ANSA Partecipa alla discussione

