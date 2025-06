Torna Arcobaleno d' estate per scoprire bellezze della Toscana diffusa

Preparati a vivere un'estate indimenticabile tra le meraviglie della Toscana diffusa con Arcobaleno d’Estate, giunta alla sua 13ª edizione. Dalla vibrante apertura a Firenze al suggestivo evento finale ad Arezzo, questa manifestazione ti invita a scoprire borghi nascosti, gustare prelibatezze locali e immergerti in un calendario ricco di musica ed emozioni. Non perdere l’occasione di esplorare angoli sorprendenti di questa regione…

Arezzo, 10 giugno 2025 – Dal brindisi inaugurale, ospitato al Caffè delle Giubbe rosse a Firenze il 20 giugno, all'aperitivo conclusivo il 24 giugno ad Arezzo, nel parco del Prato. In mezzo tanti eventi alla scoperta di borghi e angoli nascosti della Toscana diffusa. Torna Arcobaleno d'estate, la manifestazione giunta alla 13a edizione, promossa da Regione Toscana insieme a La Nazione. Musica e degustazione di prodotti tipici, escursioni a contatto con la natura, per un calendario ricco e in costante aggiornamento, sul sito www.visittuscany.com. Una iniziativa, ha detto il governatore Eugenio Giani, «diventata nel tempo un modo per conoscere la Toscana in occasione della festa di apertura dell'estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Arcobaleno d'estate, per scoprire bellezze della Toscana diffusa

In questa notizia si parla di: Toscana Estate Diffusa Torna

Asl Toscana Nord Ovest, potenziato per l'estate l'organico infermieri e Oss: ma per Nursind si tratta di "carità, il personale è esausto" - L'Asl Toscana Nord Ovest ha potenziato il personale infermieristico e OSS per l’estate, con 130 contratti temporanei e somministrazioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piazze dei Libri | Firenze | rassegna per la cultura diffusa; Le piazze fiorentine tornano a riempirsi di libri; Estate 2025 da record per Toscana Aeroporti: nuove rotte e più posti disponibili.

Torna Arcobaleno d'estate, per scoprire bellezze della Toscana diffusa - Torna Arcobaleno d'estate, la manifestazione giunta alla 13/a edizione, promossa da Regione ...

Torna l’entroterre festival con oltre 70 eventi tra Emilia-Romagna, Toscana e Lazio per l’estate 2025 - romagna, toscana e lazio valorizzando il patrimonio culturale con esperienze multisensoriali e itinerari eno ...

Torna l’Arcobaleno d’Estate. Il brindisi a Villa Bardini per salutare la bella stagione - Firenze, 19 giugno 2024 – È oggi il gran giorno dell’Arcobaleno d’Estate, la festa che segna ...