Toprak Razgatlioglu passa in MotoGP nel 2026 | il campione Superbike ufficializzato dal team Pramac

Il mondo delle corse si prepara a un grande cambiamento: Toprak Razgatlioglu, due volte campione Superbike, farà il suo ingresso in MotoGP nel 2026 con il team Pramac Yamaha. Un ritorno atteso, che promette di rivoluzionare gli equilibri della classe regina e di aprire nuovi orizzonti per il talento turco. La sua sfida: dimostrare di essere all’altezza delle leggende delle due ruote. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante novità.

Toprak Razgatlioglu, due volte campione del mondo Superbike, passerà alla MotoGP nel 2026 con il team Pramac Yamaha. La casa di Iwata accoglie il suo ritorno in MotoGP dopo il successo nel WorldSBK, mentre si prepara un cambiamento significativo per la squadra. L'annuncio ufficiale arriva da Paolo Pavesio, che sottolinea come il turco rappresenti una scommessa importante per il futuro del marchio nella classe regina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Motogp Toprak Razgatlioglu Campione

MotoGP, Toprak Razgatlioglu con Yamaha Pramac nel 2026! Al Mugello l’annuncio? Jack Miller verso la Superbike - Il 2026 si preannuncia spettacolare per la MotoGP: Toprak Razgatlioglu, stella della Superbike, passerà al Team Pramac con una Yamaha.

Toprak Razgatlioglu dalla Superbike alla MotoGP: nel 2026 correrà con il team Prima Pramac Yamaha. Sono molto curioso di vedere il due volte campione del mondo SBK nella top class. #MotoGP #WorldSBK #ToprakRazgatlioglu #Yamaha #PrimaPram Partecipa alla discussione

