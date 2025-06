Topolino – Sul numero 3629 PERA TOONS fa il suo esordio con i personaggi Disney con la prima storia della nuova serie 6 curiosità su…

Preparati a vivere un’avventura tutta nuova con Topolino 3629! Questa settimana, tra le pagine del settimanale più amato, debutta Pera Toons di Alessandro Perugini, un talento capace di conquistare quasi 2,5 milioni di lettori con battute e freddure irresistibili. Un mix perfetto di divertimento e riflessione che ti lascerà con il sorriso e qualche spunto di pensiero. Non perdere questa emozionante novità!

Come ogni settimana, Topolino (Panini Comics) arriva in edicola con tante nuove storie da non perdere, capaci di strapparci un sorriso, ma anche di offrire qualche spunto di riflessione. È proprio con questo spirito che PERA TOONS – aka Alessandro Perugini, autore da quasi 2 milioni e mezzo di copie vendute, campione di battute e freddure – fa il suo esordio con i personaggi Disney, sbarcando sulle pagine del settimanale più amato con una serie “edufan”. Sul numero 3629 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 11 giugno – prende il via 6 curiosità su., con un’inedita storia a fumetti a tema intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it