Too Much

Trovarsi di fronte a sé stessa e riscoprire il vero significato di felicità. Jessica, tra momenti di crisi e risate, intraprenderà un viaggio che le cambierà la vita, dimostrando che anche nelle sfide più dure si nasconde una possibilità di rinascita. Un percorso che ci invita a riflettere su cosa davvero conta nel cuore della Grande Mela e nella nostra quotidianità.

Jessica (Megan Stalter) è una stacanovista newyorkese trentenne in pena per la fine di un amore che pensava fosse quello della sua vita e che poco a poco allontana da sé tutti i suoi conoscenti. Quando ogni angolo di New York le ricorda il suo comportamento inadeguato, l'unica soluzione è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Too Much

In questa notizia si parla di: much - poco - megan - tutti

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Alla vigilia del summit di Istanbul, un clima di incertezza pervade le diplomazie europee. Tajani esprime i suoi dubbi su Putin, mentre Meloni risulta assente a Kiev, lasciando interrogativi sulle posizioni italiane.

Ne parlano su altre fonti

La nuova vita e il nuovo volto acqua e sapone di Machine Gun Kelly; Tutte le critiche rivolte a Meghan Markle e alla sua serie With love, Meghan: «Consigli scontati per gente ricca e annoiata; Too Much: Data d'uscita e prime foto della nuova serie di Lena Dunham per Netflix.