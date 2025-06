Too Much un' americana a Londra nella nuova serie romantica di Netflix | la trama e quando esce

Se sei appassionato di rom-com irresistibili e storie d’amore coinvolgenti, non puoi perderti "Too Much", la nuova serie inglese su Netflix. Con 10 episodi e la firma di Lena Dunham, questa produzione promette di catturare il cuore di tutti gli amanti del genere. La trama racconta di una... preparati a scoprire un mix unico di romanticismo, humor e emozioni che ti lasceranno senza fiato. L’appuntamento è ormai vicino!

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie romantica inglese pronta a conquistare tutti gli amanti delle rom-com. Si intitola Too Much, è composta da 10 episodi e vede dietro la macchina da presa la regista e sceneggiatrice Lena Dunham, nome dietro successi come Girls. La storia è quella di una.

