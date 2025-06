Tonali ritorna in Serie A? Importante notizia sul centrocampista ex Brescia Quel fattore è stato determinante

Tonali torna in Serie A? Una domanda calda tra tifosi e addetti ai lavori. Il centrocampista del Newcastle, ex Brescia, ha suscitato entusiasmo, ma le ultime indiscrezioni di Sky Sport e Luca Marchetti chiariscono la situazione: le chance di un ritorno imminente sono quasi nulle. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e il futuro di Tonali potrebbe riservare sorprese. Ecco il quadro aggiornato sulla possibile destinazione del talento italiano.

Tonali ritorna in Serie A? No, quasi zero possibilità in merito al passaggio del centrocampista del Newcastle in quella big italiana Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato di mercato e su tutti del possibile ritorno di Sandro Tonali in Serie A (Juve su tutti). Ecco il punto raccontato dal giornalista. TONALI RITORNA IN SERIE A? – «Tonali

