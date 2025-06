Tonali Juventus il giornalista non è molto ottimista riguardo il buon esito della trattativa! Ci sono due ragioni che rendono complicato l’affare

Il sogno di riabbracciare Sandro Tonali in maglia Juventus si fa sempre più sfumato. Nonostante le voci di mercato, il giornalista Luca Marchetti è netto: le possibilità di vedere il centrocampista del Newcastle indossare i colori bianconeri sono quasi azzerate. Due ostacoli principali complicano l’affare, rendendo il ritorno di Tonali in Serie A un obiettivo ormai molto lontano. Ma quali sono i motivi di questa difficile operazione?

Tonali Juventus, quasi zero possibilità in merito al passaggio del centrocampista del Newcastle in bianconero: la conferma del giornalista è netta. Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della possibilità che Sandro Tonali possa tornare in Serie A. Ecco le parole giornalista sull'obiettivo del calciomercato Juventus, il cui ritorno nel Bel Paese sia decisamente remoto. TONALI JUVENTUS – « Tonali può essere un obiettivo? La vedo dura onestamente, perché è vero che con il ritorno in Champions League c'è una disponibilità economica ulteriore. È vero che può essere un obiettivo per provare a rinforzare il centrocampo, però, i costi sono alti esattamente come quelli dell'ingaggio ».