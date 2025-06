Tolentino muore schiacciato dal trattore mentre taglia l'erba in un campo

Una tragedia sconvolge Tolentino: Alberto Forconi, 61 anni, ex guardia carceraria, perde la vita in un incidente agricolo mentre lavorava nel campo di famiglia. Un dramma che scuote la comunità e rinnova l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. La vicenda ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, spingendoci a riflettere sull’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie. Continua a leggere.

Tragedia a Tolentino: Alberto Forconi, 61 anni, ex guardia carceraria, è morto schiacciato dal trattore con cui stava tagliando l’erba in un terreno di famiglia. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

