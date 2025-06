toei animation espande la sua presenza con un studio di anime

un universo ricco e variegato che continua a catturare il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo. Ora, con l’apertura di un nuovo studio di anime, Toei Animation si prepara a scrivere un ancora più entusiasmante capitolo della sua storia, mantenendo vivo il suo status di leader nell’industria dell’animazione giapponese.

Da oltre settant’anni, Toei Animation si distingue come uno dei principali protagonisti nel panorama dell’ animazione giapponese. La casa di produzione ha contribuito in modo decisivo alla diffusione internazionale di titoli iconici quali Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon. Fondata nel 1956, l’azienda ha consolidato la propria reputazione attraverso un vasto catalogo di opere che spaziano tra generi come azione, avventura e fantasy, creando una vera e propria eredità nel settore. toei animation e la nascita di eterna animation. una prospettiva futura chiara e ambiziosa. In vista del suo 70º anniversario previsto per il 2026, Toei Animation annuncia il lancio di un nuovo brand: ETERNA Animation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it