Tiziana Rocca | quest' anno Hollywood si trasferisce a Taormina

Quest’anno, Hollywood si trasferisce a Taormina: un evento straordinario che promette scintille nel panorama cinematografico internazionale. La direttrice artistica Tiziana Rocca annuncia con entusiasmo la 71esima edizione del Taormina Film Festival, segnando un ritorno alla competizione e alle anteprime mondiali. Un’occasione imperdibile per scoprire il meglio del cinema globale, immersi tra le bellezze di una delle location più affascinanti del mondo. Preparatevi a vivere un’edizione indimenticabile!

Taormina, 10 giu. (askanews) - "Quest'anno Hollywood si trasferisce a Taormina". Lo ha detto Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival, lanciando la 71esima edizione che si terrà fino al 14 giugno. "L'impostazione che ho cercato di dare quest'anno alla 71esima edizione, è internazionale, con il ritorno al concorso, alla competizione e tanti film internazionali che sono arrivati da tutto il mondo. Ci sono tanti eventi speciali e soprattutto tante star che tornano o vengono per la prima volta: sono felice che Michael Douglas torni dopo 21 anni e riceve il Taormina Achievement Award, sono altrettanto felice di riportare per la prima volta al festival Martin Scorsese che riceverà il Lifetime Achievement Award e sarà un festival dedicato alle donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tiziana Rocca: quest'anno Hollywood si trasferisce a Taormina

LA PLAGE RESORT TAORMINA SCENOGRAFIA NATURALE PER LA SERATA DI INAUGURAZIONE DEL TAORMINA FILM FESTIVAL Martedì 10 giugno la cena d’apertura con ospiti internazionali nel resort sulla spiaggia di fro Partecipa alla discussione

È stata la prima donna nel ruolo di direttore artistico di un festival, quello di Taormina e lo sarà anche nella prossima. Qui ci spiega perché è tornata Partecipa alla discussione

