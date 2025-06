Titus Welliver cambia rotta | da Bosch a The Westies con JK Simmons

L'attore iconico di Harry Bosch lascia Los Angeles per un nuovo, avvincente crime drama ambientato nella New York degli anni '80. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Titus Welliver cambia rotta: da Bosch a “The Westies” con J.K. Simmons

In questa notizia si parla di: Bosch Titus Welliver Cambia

Save The Date: la Stagione 1 di BALLARD arriverà su Prime Video il 9 Luglio! Intanto, ecco nuove immagini dalla serie con Maggie Q (e Titus Welliver pronto a fare capolino)! #SerieTV Partecipa alla discussione

Serie tv thriller Bosch: Legacy con Titus Welliver, in uscita la terza e ultima stagione; Bosch: Legacy stagione 3: serie poliziesca con Titus Welliver; Serie tv thriller Bosch: Legacy con Titus Welliver, in uscita la terza e ultima stagione.

Bosch, in arrivo gli spin-off della serie TV incentrati su Jerry Edgar e Renee Ballard - Bosch è andata in onda per ben sette stagioni su Amazon con Titus Welliver nei panni di Henry Bosch, il poliziotto che dà il titolo alla serie.

Bosch: L'eredità, Harry Bosch affronta il suo ultimo caso nel trailer ufficiale della stagione finale - L'appuntamento con la terza e ultima stagione di Bosch: L'eredità, con Titus Welliver protagonista, è fissato per il 27 marzo su Prime Video.