Tiro con l’arco l’arrivo dell’11 può essere una rivoluzione?

Il tiro con l'arco internazionale sta provando a modificare le sue regole in vista dei prossimi anni: round di qualificazione da 72 a 60 frecce e soprattutto l'introduzione dell'11, il colpo perfetto, il "centro del centro". Come questo ha modificato la percezione degli arcieri sulle linee di tiro durante il test andato in scena nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco ad Antalya? Nessun cambiamento nell'approccio e nella preparazione, certamente però una possibilità in più di andare a prendere punti "extra" sia nello scoreboard delle qualificazioni sia in quelle delle volée relative ai duelli individuali od a squadre.