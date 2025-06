Tiro a segno Wang Zifei vince nella carabina da 10 metri a Monaco di Baviera Azzurre fuori nelle qualificazioni

A Monaco di Baviera si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, con un emozionante trionfo della cinese Wang Zifei nella gara di carabina da 10 metri femminile. La sua vittoria, arrivata solo per un decimo di punto sulla sudcoreana Kwon Eunji, ha sorpreso gli appassionati, mentre le azzurre sono uscite nelle qualificazioni. Una giornata ricca di suspense e colpi di scena che promette grandi sfide nei prossimi giorni.

Si apre a Monaco di Baviera, in Germania, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: la prima gara a concludersi è quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, che vede la vittoria della cinese Wang Zifei, autrice anche del record del mondo delle qualificazioni. Nel duello conclusivo della finale la cinese Wang Zifei la spunta per un solo decimo di punto sulla sudcoreana Kwon Eunji, sconfitta per 252.7 a 252.6. Sale sul gradino più basso del podio l’indiana Elavenil Valarivan, eliminata in terza posizione a quota 231.2. Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 210. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Wang Zifei vince nella carabina da 10 metri a Monaco di Baviera. Azzurre fuori nelle qualificazioni

