Tiro a segno | Maldini e Monna fuori dalla finale alla Coppa del Mondo di Monaco Vince Kai Hu

Una giornata deludente per gli azzurri nel tiro a segno alla tappa di Monaco della Coppa del Mondo 2025. Maldini e Monna, protagonisti di una fase di qualificazione difficile, non sono riusciti a conquistare il pass per la finale, lasciando spazio a Kai Hu che si è imposto con grande determinazione. La prova ha sottolineato le sfide e le aspettative ancora da soddisfare nel settore italiano. Ma cosa ci riserverà il futuro?

Niente da fare per Federico Nilo Maldini e Paolo Monna. Gli azzurri della pistola 10 metri maschile non sono infatti riusciti a qualificarsi per la finale in occasione della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, competizione in fase di svolgimento in Germania, precisamente a Monaco di Baviera, complice una fase di qualificazione condotta in modo contratto. Maldini nello specifico ha tenuto una media di 97 in tutte le cinque serie, arrivando così al punteggio di 582-20x, valido per l’undicesima piazza. Più staccato invece Paolo Monna, il quale si è dovuto accontentare della cinquantacinquesima posizione con 574-16x, perdendo quota soprattutto nella seconda e nell’ultima tranche, in cui ha raccolto nello specifico 94 e 92. 🔗 Leggi su Oasport.it