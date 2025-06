Tim Summer Hits | questa sera l’ultima data a Piazza del Popolo le prove | FOTOGALLERY

Questa sera Roma si prepara a vivere l’ultimo emozionante appuntamento di Tim Summer Hits in Piazza del Popolo. L’atmosfera è già calda, con prove frenetiche e un’energia contagiosa che promettono uno spettacolo indimenticabile. Non perdere l’opportunità di scoprire in anteprima le foto e le anticipazioni di questa serata speciale, il gran finale di una rassegna musicale che ha conquistato il cuore di tanti. La musica e la magia sono pronte a ripartire: restate con noi!

Questa sera è prevista l'ultima data del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma: in anteprima le foto e qualche anticipazione della serata L'articolo Tim Summer Hits: questa sera l’ultima data a Piazza del Popolo, le prove FOTOGALLERY proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tim Summer Hits: questa sera l’ultima data a Piazza del Popolo, le prove | FOTOGALLERY

In questa notizia si parla di: summer - hits - sera - ultima

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Il tour #ANGELOVENTI è finalmente partito ieri sera ed io non vedo l'ora di passare quest'estate insieme a tutti voi! ? Proprio per questo motivo, si aggiungono 3 nuove date! Pronti a cantare insieme? Info: https://friendsandpartners.it/in-tour/francesco-ren Partecipa alla discussione

Questa sera Francesco sarà ai Tim Summer Hits a Roma. (La puntata sarà registrata è andrà in onda su Rai 1 il 27 giugno) Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Tim Summer Hits 2024, stasera in tv la quarta puntata: la scaletta e i cantanti del 19 luglio; “Tim Summer Hits 2024” finisce con un best of, su Rai 1 il meglio delle scorse puntate; Tim Summer Hits, ultima puntata su Rai1: cantanti scaletta.

Tim Summer Hits, stasera l'ultima data dei concerti a Piazza del Popolo: da Achille Lauro a Fedez ma anche Clara e Annalisa, la scaletta - Belve Crime, da stasera Francesca Fagnani indaga nelle menti dei criminali: Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed Eva Mikula i primi ospiti Dopo il successo ...

Tim Summer Hits 2025: gran finale a Roma, ecco la scaletta di stasera 10 giugno - Tim Summer Hits 2025: stasera 10 giugno, ecco la scaletta dei cantanti sul palco di Roma per la quarta ed ultima serata.

TIM Summer Hits 2025, i cantanti attesi martedì 10 giugno - Martedì 10 giugno Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno il quarto e ultimo appuntamento dei TIM Summer Hits 2025.