Tifoso rapinato e aggredito Strappa due collanine alla parata la polizia arresta un 26enne

Durante i festeggiamenti del Bologna del 25 maggio, un tifoso è stato rapinato e aggredito, ma la prontezza della polizia ha portato all'arresto di un giovane di 26 anni. Quel giorno, il caos ha coinvolto decine di persone vittime di furti e rapine, spesso ai danni di giovani. Sei curioso di scoprire come si sono svolti gli eventi? Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda.

Arrestato un 26enne, accusato di rapina durante la parata dei festeggiamenti del Bologna del 25 maggio. Quel giorno, come anticipato da il Resto del Carlino, decine e decine di persone hanno subito furti con strappo o sono stati rapinati. I ladri, perlopiù giovani, hanno sottratto telefoni, portafogli e, soprattutto, collanine. È il caso di un ragazzo del ’99, domiciliato a Genova, in Liguria, e gravato da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio che è stato individuato dalla polizia e arrestato. Il 26enne avrebbe rapinato un tifoso del Bologna, di 49 anni, che stava festeggiando la vittoria della Coppa Italia del 14 maggio contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tifoso rapinato e aggredito. Strappa due collanine alla parata, la polizia arresta un 26enne

In questa notizia si parla di: 26enne Tifoso Rapinato Collanine

Festa del Bologna, spray urticante per rapinare un tifoso durante la parata, arrestato 26enne - Durante i festeggiamenti per la festa del Bologna, un giovane di 26 anni ha cercato di approfittare dei festeggiamenti per mettere a segno un furto, ma il suo piano è stato sventato.

Tifoso rapinato e aggredito. Strappa due collanine alla parata, la polizia arresta un 26enne; Festa del Bologna, alla parata per la Coppa Italia tifoso tifoso rapinato e aggredito con lo spray urticante: arrestato 26enne; Festa del Bologna, spray urticante per rapinare un tifoso durante la parata, arrestato 26enne.

Tifoso rapinato e aggredito. Strappa due collanine alla parata, la polizia arresta un 26enne - Il 49enne era con la figlia: un ragazzo di Genova, con precedenti, avrebbe usato anche spray urticante.

Festa del Bologna, spray urticante per rapinare un tifoso durante la parata, arrestato 26enne - Per mettere a segno il colpo ha usato la bomboletta proibita contro la vittima e sua figlia.

Festa del Bologna, alla parata per la Coppa Italia tifoso tifoso rapinato e aggredito con lo spray urticante: arrestato 26enne - L'uomo stava festeggiando con la figlia 17enne all'incrocio tra viale Vicini e via Saffi quando ha sentito strapparsi via due collanine che aveva al collo e si è visto spruzzare contro dello spray urt ...