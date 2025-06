Tifoso lancia fumogeni durante la partita Foligno-Todi scatta Daspo di due anni

Un episodio che ha scosso il mondo del calcio regionale: durante la partita tra Foligno e Todi, un tifoso ha lanciato fumogeni, mettendo a rischio la sicurezza e l’integrità della gara. Per questo comportamento gravemente antisportivo, il Questore di Perugia ha emesso un provvedimento di Daspo di due anni, dimostrando che la passiona sfrenata non può mai giustificare atteggiamenti pericolosi o illegali. Stando così le cose, si apre una riflessione sulla tutela dello sport e dei suoi valori.

Foligno (Perugia), 10 giugno 2025 - Un tifoso ha lanciato fumogeni durante l’incontro di calcio “A.S.D. Foligno Calcio – A.S.D. Todi Calcio”, valevole per il campionato regionale di promozione. A causa del comportamento gravemente antisportivo, l'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo, emesso dal Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio, per la durata di 2 anni a cui ha dato esecuzione il commissariato di Foligno. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo in tre distinte occasioni è stato visto lanciare altrettanti fumogeni dalla tribuna verso il campo da gioco, costituendo un concreto pericolo per gli altri tifosi presenti in quello spazio di spalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tifoso lancia fumogeni durante la partita Foligno-Todi, scatta Daspo di due anni

