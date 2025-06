Thuram che differenza tra Francia ed Inter | i gol scarseggiano tutti i numeri

Marcus Thuram si sta distinguendo per le sue prestazioni contrastanti tra club e Nazionale. Con l’Inter, l’attaccante francese ha segnato 33 gol in 94 partite, esibendo un rendimento brillante e costante. Tuttavia, con la Francia di Didier Deschamps, i numeri sono ben diversi: poche reti e poca incisività. L’ultima prova nei recenti incontri di Nations League evidenzia questa disparità, lasciando spazio a molte domande sul vero valore di Thuram nelle due maglie.

Thuram, tutti i numeri dell’attaccante dell’Inter con la maglia della Francia dopo la doppia sfida di Nations League. I dettagli. Marcus Thuram continua a vivere un dualismo tecnico e mentale tra club e Nazionale. Protagonista indiscusso con la maglia dell’ Inter, dove ha collezionato 33 gol in 94 partite, si sta rivelando invece una figura marginale e poco incisiva nella Francia di Didier Deschamps. L’ultima conferma è arrivata nella finale per il terzo posto di Nations League, dove ancora una volta l’attaccante è apparso abulico, lontano parente del giocatore travolgente ammirato in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram, che differenza tra Francia ed Inter: i gol scarseggiano, tutti i numeri

