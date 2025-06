Theo Hernandez Juventus il francese si allontana dai bianconeri! Ha raggiunto un accordo con quel club spagnolo Ultimissime

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più lontano dalla Juventus: il francese avrebbe già stretto un accordo con l’Atletico Madrid, lasciando i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. Le ultime notizie di mercato alimentano i rumors e segnalano una svolta decisiva nella trattativa. La Juventus, al momento, si deve arrendere all’evidenza? Restate sintonizzati per tutte le ultime novità!

Theo Hernandez Juventus, Moretto sgancia la bomba: il francese ha raggiunto un accordo con quel club! Ultimissime. C’è anche il mercato Juventus su Theo Hernandez? No, secondo Matteo Moretto. Il giornalista ha di fatto quasi alzato bandiera bianca per conto dei bianconeri. Secondo quanto riportato dal proprio profilo X, il francese ha raggiunto un accordo con l’ Atletico Madrid, che ieri si è mossa con una prima offerta ufficiale. La palla, adesso, passa ai colchoneros e al Milan, che continueranno a trattare anche dopo il Mondiale per Club. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juventus, il francese si allontana dai bianconeri! Ha raggiunto un accordo con quel club spagnolo. Ultimissime

In questa notizia si parla di: Hernandez Juventus Theo Francese

Chi è Yeremay Hernandez, il talento per cui il Como è disposto a spendere 35 milioni per anticipare la Juventus - Chi è Yeremay Hernandez, il talento sudamericano che ha attirato l'attenzione del Como, disposto a spendere 35 milioni per battere la concorrenza della Juventus? Tra i molti nomi circolanti nel mercato italiano, quello di Hernandez Cubas spicca per la sua originalità e potenziale.

Theo #Hernandez #Juventus, i bianconeri possono ancora sperare di prendere il francese: l’#AlHilal è in trattativa avanzata con un altro terzino del nostro campionato! Tutti i dettagli Partecipa alla discussione

Un leader per il nostro centrocampo. Non solo Rabiot, in lista c’è anche Xhaka Braccio di ferro con Theo: l’Al-Hilal insiste, ma il francese vuole l’Europa #edicolarossonera ? Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Theo Hernandez Juventus, Moretto: «Accordo con questo club»; Theo Hernandez dal Milan alla Juventus, i bianconeri studiano il colpo clamoroso: la strategia; Theo Hernandez Juventus, l'Al Hilal cambia obiettivo!.

Theo Hernandez Juve, svolta a sorpresa nel futuro del terzino francese: cosa è successo in queste ultime ore - Theo Hernandez Juve, svolta a sorpresa nel futuro del terzino francese: cosa è successo in queste ultime ore e cosa può ancora accadere Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve in queste setti ...

Theo Hernandez, clamorosa decisione del terzino! Il Milan vuole mandarlo in quella squadra, ma lui… - La situazione tra Theo Hernandez e il Milan rischia di concludersi con ...

Theo Hernandez Juventus: l’Al Hilal farà un ultimissimo tentativo per il terzino del Milan! Tutti gli aggiornamenti sul francese - Gli aggiornamenti sul francese, accostato anche ai bianconeri Arrivano aggiornamenti ora dopo ora per quanto rigu ...