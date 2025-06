The WOW Side – Shopping Centre | gli appuntamenti di giugno

Il WOW Side – Shopping Centre di giugno si anima con appuntamenti imperdibili, unisce shopping, cultura e solidarietà in un mix coinvolgente. Questo centro innovativo non è solo un luogo di acquisti, ma un vero punto di riferimento per la comunità, impegnato a creare esperienze significative e iniziative a impatto sociale. Scopri come The WOW Side trasforma il concetto di centro commerciale, plasmando il futuro dello shopping inclusivo e sostenibile.

The WOW Side – Shopping Centre, il centro commerciale innovativo che si distingue per ospitare esperienze uniche, rafforza il proprio impegno verso la comunità, affiancando alle attività commerciali e di intrattenimento una serie di azioni a carattere sociale, culturale e solidale. Un’attenzione reale e tangibile, che si traduce in un calendario di eventi mirati a delineare il centro commerciale del futuro non più solo come luogo dedicato allo shopping, ma come volano per la sensibilizzazione e il dialogo con il tessuto locale. Tra gli appuntamenti in programma per il mese di giugno: POST-ART – Arte e musica del consumo 6–7–8 giugno 2025 Per la prima volta in Italia, un centro commerciale si apre all’arte accogliendo una residenza artistica collettiva. 🔗 Leggi su Funweek.it

