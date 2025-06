The Walking Dead la star ricorda la scena tagliata a causa di uno zombie con problemi di flatulenze

Nel mondo di The Walking Dead, anche gli zombie si concedono momenti di comicità inaspettata. Ross Marquand, interprete di Aaron, ha svelato un aneddoto esilarante: una scena mai girata a causa di uno zombie con problemi di flatulenza, che durante le riprese non smetteva di scoreggiare dopo un pranzo abbondante. Un episodio che avrebbe aggiunto un tocco di umorismo al cuore dell'apocalisse, dimostrando che anche nei momenti più cupi, un sorriso può trovare spazio.

La star di The Walking Dead, Ross Marquand, ha raccontato una scena che non è stata girata a causa di uno zombie e del suo problema sul set, che è stato uno dei momenti più divertenti di tutte le stagioni. Ross Marquand, interprete di Aaron in The Walking Dead, ha raccontato durante una convention l'assurdo dietro le quinte di una scena mai andata in onda: uno zombie che, dopo un pranzo troppo abbondante, non smetteva di scoreggiare durante le riprese. Una gag involontaria che ha fatto saltare la scena e regalato uno dei momenti più esilaranti sul set della serie AMC. The Walking Dead: il giorno in cui un zombie mandò in tilt le riprese Chi avrebbe mai immaginato che l'apocalisse zombie potesse inciampare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Walking Dead, la star ricorda la scena tagliata a causa di uno zombie con problemi di flatulenze

The Walking Dead Star Recalls Scene That Couldn’t Be Used Because of a Farting Zombie - Putrefaction is the stage of death where decaying corpses produce gases like methane, but one zombie went method on the set of The Walking Dead.