The Legend of Zelda Nintendo posticipa l' uscita del film live-action

Nintendo ha annunciato che la data d'uscita di The Legend of Zelda è stata leggermente modificata: a quando al cinema?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Legend of Zelda, Nintendo posticipa l'uscita del film live-action

The Legend of Zelda: una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda? - Una nuova era per l'iconico franchise di The Legend of Zelda: una star di Euphoria potrebbe interpretare la principessa Zelda nell'attesissimo adattamento live-action! Questo casting non solo fa vibrare gli animi dei fan, ma riflette un trend crescente di trasposizioni cinematografiche di videogiochi.

