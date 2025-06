The Last Of Us stagione 3 si concentra su Abby | nuove rivelazioni dai creatori

Le prime indiscrezioni riguardanti la prossima stagione della popolare serie HBO "The Last of Us" stanno emergendo con chiarezza, rivelando un focus centrale sulla figura di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Questa scelta narrativa segna una svolta significativa rispetto alle stagioni precedenti, allineandosi strettamente con l’originale sequel videoludico. La conferma arriva direttamente dai creatori, che promettono sorprese e approfondimenti sorprendenti in questa nuova avventura televisiva.

annuncio ufficiale sulla trama di "the last of us" stagione 3. Le prime indiscrezioni riguardanti la prossima stagione della popolare serie HBO The Last of Us stanno emergendo con chiarezza, rivelando un focus centrale sulla figura di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Questa scelta narrativa segna una svolta significativa rispetto alle stagioni precedenti, allineandosi strettamente con l'originale sequel videoludico. La conferma arriva direttamente dai co-creatori della produzione, che si sono detti sorpresi dalla libertà concessa dalla rete per strutturare la serie in questo modo. dettagli sulla trama e sviluppo della terza stagione.

“È sempre bene lasciare alcune cose nel mistero", hanno detto i creatori di The Last of Us Partecipa alla discussione

