The Institute | il trailer della serie tratta dal libro di Stephen King introduce i protagonisti e l' atmosfera

Preparati a immergerti nel mondo oscuro e avvincente di The Institute, la serie tratta dall’amatissimo romanzo di Stephen King. In attesa del debutto il 13 luglio su MGM+, un trailer denso di suspense svela i protagonisti e l’atmosfera inquietante che ci aspetta. Un racconto di mistero, potere e inganno che ti terrà col fiato sospeso fino all'ultima scena. Non perdere questa promettente avventura televisiva!

La serie The Institute arriverà sugli schermi americani di MGM a luglio e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer del progetto tratto da un libro di Stephen King. Il 13 luglio debutterà sugli schermi americani di MGM+ la nuova serie The Institute, tratta dal romanzo scritto da Stephen King. Il trailer regala ora molte anticipazioni riguardanti i protagonisti e la storia, mostrando l'arrivo del dodicenne Luke Ellis nell'istituto dove tutti i ragazzi hanno degli incredibili poteri. Cosa racconterà The Institute La serie tratta dal romanzo di Stephen King è stata sviluppata da Jack Bender (From), lo sceneggiatore e produttore Benjamin Cavell (The Stand) e MGM+ Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Institute: il trailer della serie tratta dal libro di Stephen King introduce i protagonisti e l'atmosfera

