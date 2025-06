The Family Anticipazioni 11 giugno 2025 | Devin ed Aslan scoprono chi è l' assassino di Ergun! Ecco il suo nome

Scandali, rivelazioni e colpi di scena: le anticipazioni di The Family dell’11 giugno 2025 svelano un segreto sconvolgente. Devin ed Aslan si trovano faccia a faccia con il nome dell’assassino di Ergun, un passo importante che cambierà per sempre le sorti della famiglia. Pronti a scoprire chi si nasconde dietro questo mistero? Non perdetevi questa puntata ricca di suspense e rivelazioni sorprendenti.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda l'11 giugno 2025 su Canale 5: Devin ed Aslan entrano a conoscenza dell'identità del responsabile della morte di Ergun.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

