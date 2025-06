The Citadel In Rick & Morty Fully Explained

La Citadel di Rick e Morty emerge come un crocevia di multiversi, intrighi e alleanze imprevedibili. Nella stagione 8, episodio 3, “The Rick, The Mort, & The Ugly,” questa città trans-dimensionale rivela segreti sorprendenti, svelando il suo ruolo cruciale nell’evoluzione della serie. Esploriamo insieme le origini, le dinamiche e gli eventi che rendono la Citadel uno dei luoghi più affascinanti e complessi dell’universo di Rick and Morty. La sua intricata storia ci aiuta a comprendere meglio i misteri e le avventure future.

La serie animata Rick and Morty continua a sorprendere i fan con sviluppi inaspettati e approfondimenti sulla storia del suo universo narrativo. La stagione 8, episodio 3, intitolato “The Rick, The Mort, & The Ugly,” introduce importanti elementi riguardanti la mitica Citadel, un luogo centrale nel lore della serie. Questo articolo analizza le ultime novità sulla città trans-dimensionale, il suo ruolo storico e le vicende che la coinvolgono. la citadel come punto di incontro tra ricks e mortys di diverse realtà e dimensioni. esiste in una dimensione pocket. La Citadel rappresenta una metropoli trans-dimensionale abitata esclusivamente da Ricks e Mortys provenienti da infiniti universi paralleli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Citadel In Rick & Morty Fully Explained

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rick and Morty – stagione 8: recensione della brillante serie animata Netflix - La recensione di Rick and Morty 8, una stagione brillante in cui la serie TV Netflix trova la sua maturità definitiva.

Is Rick and Morty Bringing Back the Citadel In Season 8? - Rebuilding the Citadel would not be the wildest idea as while Evil Morty had destroyed Rick’s version of the multiverse with the destruction of the Citadel before, it was far from every universe ...

Which Rick and Morty is the 'Original' Rick and Morty? - 137 Rick and Morty got taken to the Citadel of Ricks for interrogation, the other versions of Ricks were confused ...