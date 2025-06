The Athletic - Milan-Como si può giocare in Australia | la Serie A tratta

Immaginate un’Italia che supera i confini tradizionali del calcio per portare la sua passione anche dall’altra parte del mondo. La sfida tra Milan e Como nella Serie A 2025/26 potrebbe diventare un evento rivoluzionario, giocata in Australia, aprendo nuove frontiere per il calcio internazionale. Un appuntamento che segnerà sicuramente un prima e un dopo: un incontro destinato a scrivere la storia dello sport.

La Lega Serie A è in trattative per far disputare Milan-Como in Australia. Si tratterebbe del primo incontro ufficiale di un campionato europeo giocato all’estero. Il piano prevede di disputare la gara nella città di Perth nel weekend del 7-8 febbraio 2026. Milan-C Partecipa alla discussione

Dall’Australia rimbalza una notizia clamorosa: Perth potrebbe ospitare una partita ufficiale del campionato di Serie A Turti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/milan-como-a-perth-in-australia-ne-sono-certi-sara-una-prima-storica-2112711 Partecipa alla discussione

