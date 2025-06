The 4Ever Show Napoli capitale della musica mondiale

Napoli si appresta a scrivere una pagina indimenticabile della musica mondiale con ‘The 4Ever Show – Official July 4th Celebration’. Il 6 e l’8 luglio 2025, Piazza del Plebiscito sarà il palcoscenico di un evento storico che fonde spettacolo, memoria e valori universali. Un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva, celebrando il profondo legame tra Italia e Stati Uniti e onorando l’eredità di Filippo Mazzei. Non perdere questa straordinaria celebrazione!

Napoli si prepara ad accogliere due serate-evento di portata storica. Il 6 e l’8 luglio 2025, Piazza del Plebiscito sarà il cuore pulsante di ‘The 4Ever Show – Official July 4th Celebration’, una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali in un’esperienza immersiva senza precedenti. Il festival celebra il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza. La frase “Tutti gli uomini sono creati uguali”, da lui ispirata, diventa oggi simbolo di unione tra passato, musica e impegno civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - The 4Ever Show, Napoli capitale della musica mondiale

