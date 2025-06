TFR supplenti ritardi nei pagamenti INPS | Anief avvia i ricorsi per i recuperi

Se sei un supplente della scuola con contratti a termine, i ritardi nei pagamenti del TFR possono creare grande ansia e incertezza. L'INPS spesso accumula ritardi che complicano la vita di migliaia di lavoratori precari, ma l'Anief non resta a guardare: ha avviato ricorsi mirati per tutelare i tuoi diritti e recuperare quanto dovuto. Scopri come agire e garantire il tuo futuro economico!

La gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per il personale precario della scuola rappresenta una questione complessa e delicata. Migliaia di docenti e lavoratori del comparto Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (Ata) con contratti a tempo determinato si trovano ad affrontare attese prolungate per la liquidazione delle somme loro spettanti al termine di una supplenza. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

