Tesi e suggestioni sul caso Garlasco Sul luogo del delitto c’era più di una persona?

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori: dopo 18 anni, le recenti ispezioni dei carabinieri a Garlasco rivelano nuove piste e ipotesi, riaccendendo la speranza di una svolta decisiva. La Procura di Pavia sembra decisa a riscrivere la vicenda, con Andrea Sempio come nuovo indagato, alimentando domande e suggestioni sul vero volto di un delitto che sembrava ormai chiuso. È il momento di scoprirne di più.

L’ispezione del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano che negli scorsi giorni sono nuovamente entrati nella villetta di Garlasco teatro dell’omicidio avvenuto 18 anni fa è solo l’ultima delle operazioni che fanno ipotizzare un’accelerazione della nuova indagine voluta dalla Procura di Pavia che vede Andrea Sempio come nuovo indagato del delitto di Chiara Poggi e sta riscrivendo la storia di un caso di cronaca che sembrava ormai risolto con la condanna in via definitiva di Alberto Stasi. Dopo le rivelazioni di un super testimone che ha raccontato a Le Iene i particolari riguardanti un presunto tentativo di occultare l’arma o le armi del delitto e il blitz della squadra di investigatori che (dopo 18 anni!) avrebbero rinvenuto in una roggia alcuni oggetti metallici giudicati d’interesse, la nuova pista si arricchisce di elementi che, a mio avviso, in alcuni casi rappresentano potenziali indizi, in altri sono suggestioni che necessitano di riscontri oggettivi più concreti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesi e suggestioni sul caso Garlasco. Sul luogo del delitto c’era più di una persona?

In questa notizia si parla di: garlasco - delitto - tesi - suggestioni

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tesi e suggestioni sul caso Garlasco. Sul luogo del delitto c’era più di una persona?; Garlasco: la tesi del doppio killer dei Carabinieri. Cosa non torna e perché è stata abbandonata; La tesi del doppio killer di Garlasco, perché fu abbandonata.

Delitto e immaginario: perché certi casi come Garlasco ci ossessionano? - Alcune vicende giudiziarie – come quella di Garlasco – sembrano non concludersi mai.

Garlasco, Garofano: “Clima avvelenato attorno alle indagini”/ “DNA sulle unghie e impronta 33 inutili” - Garlasco, il generale Garofano sconfessa le nuove prove: sia il DNA sotto alle unghie di Chiara che l'impronta 33 sono irrilevanti ...

Il delitto di Garlasco. Infangare la vittima non porta alla giustizia - Roma, 7 giugno 2025 – Quando il cervello entra in allerta – e accade anche nelle fasi investigative – cerca connessioni ovunque, fiuta minacce anche dove non ci sono.